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Akrep’e çifte şok

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Akrep’e çifte şok
Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın saat 17.30'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken çifte şok yaşadı. Kırmızı-beyazlılarda geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Hakan Özmert'in yanı sıra yine aynı maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Gelson Dala, kritik Rizespor maçında da yer alamayacak. Takımdan ayrı çalışan her iki futbolcunun da adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.

HAKAN OLMADAN ZOR
Bu sezon 3 galibiyet alan Akreplerin bu karşılaşmalarında Hakan Özmert ilk 11'de sahaya çıkarken, deneyimli futbolcunun yer almadığı maçlarda ise 3 puan gelmedi. Antalyaspor, bu sezon Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını kazanırken Hakan Özmert ilk 11'de sahaya çıktı. Antalyaspor'un Angolalı futbolcularına milli takımlarından davet geldi. Fredy Ribeiro ve Gelson Dala, Angola Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayacağı 13 Kasım'a oynanacak Gabon ve 17 Kasım'daki Gambiya maçları için aday kadroya davet edildi. Gelson Dala'nın sakatlığının sürmesi halinde milli takıma gitmesinin zor olacağı kaydedildi.
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Akrep’e çifte şok
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