Akrep’e çifte şok

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın saat 17.30'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken çifte şok yaşadı. Kırmızı-beyazlılarda geçtiğimiz hafta Beşiktaş karşısında cezası sebebiyle forma giyemeyen Hakan Özmert'in yanı sıra yine aynı maçta sakatlığı nedeniyle oynamayan Gelson Dala, kritik Rizespor maçında da yer alamayacak.
Takımdan ayrı çalışan her iki futbolcunun da adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.
HAKAN OLMADAN ZOR
Bu sezon 3 galibiyet alan Akreplerin bu karşılaşmalarında Hakan Özmert ilk 11'de sahaya çıkarken, deneyimli futbolcunun yer almadığı maçlarda ise 3 puan gelmedi.
Antalyaspor, bu
sezon Göztepe, Yeni
Malatyaspor ve Fenerbahçe
maçlarını
kazanırken Hakan
Özmert ilk 11'de sahaya
çıktı.
Antalyaspor'un Angolalı futbolcularına
milli takımlarından davet
geldi. Fredy Ribeiro ve Gelson Dala, Angola Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynayacağı 13 Kasım'a oynanacak Gabon ve 17 Kasım'daki Gambiya maçları için aday kadroya davet edildi.
Gelson Dala'nın
sakatlığının sürmesi
halinde milli takıma
gitmesinin zor olacağı
kaydedildi.