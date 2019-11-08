Akrep’e çifte şok

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın saat 17.30'da deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken çifte şok yaşadı.Takımdan ayrı çalışan her iki futbolcunun da adale sakatlığı yaşadığı belirtildi.Antalyaspor, busezon Göztepe, YeniMalatyaspor ve Fenerbahçemaçlarınıkazanırken HakanÖzmert ilk 11'de sahayaçıktı.Antalyaspor'un Angolalı futbolcularınamilli takımlarından davetgeldi.Gelson Dala'nınsakatlığının sürmesihalinde milli takımagitmesinin zor olacağıkaydedildi.