Kepez’de giysi kumbarası açıldı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetiminde farkındalık yaratan örnek çalışmalara devam ediyor. Cam, kağıt, plastik ve metal atıkların ardından Kepez Belediyesi, şimdide tekstil atıklarını kaynağında ayrıştıracak. Tekstil atıklarının kaynağında ayrıştırılması için Tabiat Geri Dönüşüm ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Kepez Belediyesi, ilçenin 68 mahallesine ilk etapta 300 adet tekstil atığı konteyneri yerleştirecek. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sözleşme kapsamında ilçenin farklı yerlerine tekstil atığı konteyneri yerleştirme işlemlerine başladı.