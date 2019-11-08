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Pazarcı Seher’in madalya hayali

Babası ile birlikte pazarlarda marul satan 16 yaşındaki , bir yıl önce başladığı halterde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Hedefi kürsüye çıkabilmek

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Pazarcı Seher’in madalya hayali
Antalya'da babası ile birlikte pazarlarda marul satan 16 yaşındaki Seher Nur Polat, bir yıl önce başladığı halter sporunda Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı. Seher'in hedefi kürsüye çıkmayı başararak altın madalyaya ulaşmak.

SPORA ÖNCE FUTBOLLA BAŞLADI
İstanbul'da küçük yaşta sokak aralarında oynayarak başladığı futbolda Beşiktaş başta olmak üzere bazı takımların alt yaş gruplarında 3 yıl lisanslı top koşturan Seher Nur Polat, ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra haltere başladı. Halter sporuna ilgisi ağır basan ve branş değiştiren Seher, bir yıldır antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapıyor. Seher Nur Polat, mart ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında podyuma hazırlanıyor.

ANTRENMANDAN SONRA TEZGAHA
Lise eğitimine açık öğretimden devam eden Seher, şampiyonalarda madalya kazanarak ailesini gururlandırmayı hedefliyor. Haftanın 5 günü antrenman yapan, hafta sonu da babasının kurduğu pazar tezgahında marul, soğan, tere, roka, dere otu satarak ailesinin geçimine yardımcı olmaya çalışan Seher, pazardaki müşterilerin de ilgi odağı oldu.

HEDEFİ ŞAMPİYON OLMAK
Şu an tek hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Seher Nur Polat, "Mart ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağım. İlk defa podyuma çıkacağım şampiyonada, yıldızlar kategorisinde madalya kazanmak istiyorum. Antrenmanlardan sonra özellikle hafta sonu babama pazarda yardım ediyorum. Tezgahı hazırlayıp, sebze satıyoruz. İlerleyen yıllarda hayalim olimpiyatlara katılmak" dedi. Kızının sporda başarısı için elinden gelen desteği sağlayacağını belirten Adem Polat ise Seher'in ilerleyen yıllarda başarılı solacağına inandığını söyledi.

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Pazarcı Seher’in madalya hayali
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