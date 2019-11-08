Pazarcı Seher’in madalya hayali

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da babası ile birlikte pazarlarda marul satan 16 yaşındaki Seher Nur Polat, bir yıl önce başladığı halter sporunda Türkiye şampiyonasına hazırlanmaya başladı. Seher'in hedefi kürsüye çıkmayı başararak altın madalyaya ulaşmak.ailesiyleAntalya'ya yerleştiktensonra halterebaşladı. Halter sporunailgisi ağır basan vebranş değiştiren Seher,bir yıldır antrenör EkremCelil yönetiminde Antalya SporSalonu'nda antrenman yapıyor.Lise eğitimine açık öğretimden devam eden Seher, şampiyonalarda madalya kazanarak ailesini gururlandırmayı hedefliyor.Şu an tek hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Seher Nur Polat, "Mart ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağım. İlk defa podyuma çıkacağım şampiyonada, yıldızlar kategorisinde madalya kazanmak istiyorum. Antrenmanlardan sonra özellikle hafta sonu babama pazarda yardım ediyorum. Tezgahı hazırlayıp, sebze satıyoruz. İlerleyen yıllarda hayalim olimpiyatlara katılmak" dedi.