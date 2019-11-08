Şimdi birlik zamanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bir süre önce olağanüstü kongre sonunda seçilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Çelik'i ziyaret etti. AESOB yönetimi ve Disiplin Kurulu üyelerinin de katıldığı hayırlı olsun ziyaretinde şoför esnafının sorunları da ele alındı.AESOB Başkanı Dere, uzun bir süreden beri şoför esnafının odada yaşanan sorunlar nedeniyle büyük sıkıntı çektiğini söyledi. Sorunun birinci aşamasının kongre ile aşıldığına dikkat çeken Dere, "Seçim bitti. Söylenenler orada kaldı. Şimdi birlik ve çalışma zamanı. Biz esnafımızın sorunlarının çözümü için elimizi taşın altına koymaya gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Özçelik ise, seçildiğinden bugüne kadar durmaksızın çalıştıklarını belirtti. Özçelik, "Ben de bir şoför esnafıyım ve sorunların hepsine hakimim. Birliğimizle birlik olup sorunları el birliği çözeceğimize inanıyorum" diye konuştu.