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Yaptırdığı okulda bitmeyen gelenek

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Yaptırdığı okulda bitmeyen gelenek
KORKUTELILI hayırsever işadamı Mehmet Cadıl, yaptırdığı okullarda yaptığı geleneksel simit dağıtımına devam ediyor. Cadıl, Fatma-Mehmet Cadıl Fen Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere simit dağıtıp ve öğretmenlerle kahvaltı yaptı. İşadamı Cadıl, "Bu okulun temelini atarken çocukluğumda hayal edip yapamadığım ne varsa öğrencileri ile birlikte yapacağım demiştim. Bu hayallerimi öğrencilerle gerçekleştiriyorum. Bunu öğrencilere onların yanında olduğumu hissettirmek için yapıyorum" dedi.

DOĞUM GÜNÜ
Okul yönetimi Mehmet Cadıl'a sürpriz yaparak doğum gününü pasta keserek kutladı. Adem DURMAZ / KORKUTELİ
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