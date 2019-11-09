Isparta kötü kokmayacak

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ISPARTALILAR 3 ay içinde 10 yıldır azap çektikleri Deri Organize Sanayi Bölgesi'nin atık sularının kokusundan kurtulacak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, arıtılmış suların kapalı sisteme alınmasıyla ilgili Sav Beldesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, 10 yıldır çözülemeyen sorunun çözümü için 6 ayda büyük mesafe kat edildiğini söyledi.Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce, Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların kapalı sisteme alınarak şehir dışına taşınmasıyla ilgili 5bin 200 metrelik hattın 2bin 200 metrelik bölümünün tamamlandığını anlatan Başdeğirmen, "160 bin kişiye hitap eden Atık Su Arıtma Tesisi 460 bin nüfusa yeterli şekle getirilecek. Bu tesis iki yılda yapılır. Bu zaman zarfında vatandaşlarımız bu kokuyu çekmesin diye burada artı bir işlem yapıyoruz. İçiniz rahat olsun bu ayıbı biz örteceğiz. Bu koku bizim memleketimizin ayıbı. 3 ay daha sabır bekliyoruz" dediSavlı vatandaşlar, "Yeter ki bu sorun kökten çözülsün. İşlerin yarım kalmasını istemiyoruz. Yaparsanız bir tek siz yaparsınız" sözleri ile Başkan Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti.