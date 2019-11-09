Kadirhan’a bisiklet

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 'Gündoğdu Marşı'nı söylerken çekilen görüntüleri ile sosyal medyada fenomen olan 8 yaşındaki Kadirhan Çetin'e, Antalyaspor taraftar grubu 07 Gençlik'ten sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi. Öğretmenleri ve ailesi ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kadirhan, Müdür Yüksel Arslan ile sohbet etti.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bisiklet üstünde söylediği Gündoğdu Marşı ve elindeki Türk bayrağı ile sosyal medyada izleyicilerin takdirini kazanan Kadirhan'a, Milli Eğitim Müdürü Arslan bisiklet hediye edip Türk bayrağı verdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' projesi kapsamında kaskta verilen Kadirhan'ın kaskını takarak bisikletini öyle sürmesi öğütlendi. Milli Eğitim Müdürü'nen elinden aldaığı yeni bisikleti ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bahçesinde tur atan koca yürekli Kadirhan, Türk bayrağını da elinde tutmayı ihmal etmedi.