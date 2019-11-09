Mehmetçik’e elma dopingi

BUGÜN NELER OLDU

TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi. 'Komando Mabedi' olarak anılan Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı köylerden sağlanan yaklaşık 26 ton elma, harekatta görevli askerlere gönderilmek üzere TIR'lara yüklendi.TIR'lar Şanlıurfa'ya gitmek üzere dualarla uğurlandı. Araçlara, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirketi müdürü Ömer Yılmaz eşlik etti. Elmaları, Eğirdir'e bağlı Ağılköy, Akdoğan, Balkırı, Beydere, Çay, Eyüpler, Kırıntı, Mahmatlar, Sevinçbey, Sorkuncak, Tepeli ve Yukarı Gökdere köylerinin yanı sıra, özel şirketlerin sağladığı bildirildi.