Anne ve 2 oğluna 27’şer yıl hapis

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı'yı, haciz işlemi için gittikleri evde darbedip rehin alan anne ve 2 oğluna mahkeme ceza yağdırdı.Olay, geçen yıl Manvagat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı, 9 Ekim 2018'de, borçlarına karşı haciz işlemi yapmak için Adil ve Sakif Karakuş'un Çardak Mahallesi'ndeki evlerine gitti. İkili, Adil Karakuş ile görüştüğü sırada, yanlarına gelen anne Fatma Karakuş, bağırıp, hakaret etti. Sesler üzerine dışarı çıkan ağabey Sakif Karakuş da görevlilere hakaret etti.Anne ve 2 oğlu, icra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'yı dövüp, yaklaşık 2 saat rehin aldı, evraklar ile Avcı'nın cep telefonunu gasbetti. Çapan ve Avcı, jandarma ekiplerince kurtarılırken, anne ve 2 oğlu gözaltına alındı. İcra memuru ve katibe hastanede 'iş göremez' raporu verildi. Avcı ailesi, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı ve 1 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş hakkında 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 31'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, mahkeme heyeti anne ve oğullarını, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından 27'şer yıl 8'er ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.