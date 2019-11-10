Lokum dağıttılar

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BUGÜN NELER OLDU

gün idrak edilen Mevlit Kandili nedeniyle Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kaleiçi'nde anlamlı bir program gerçekleştirdi. Mevlit Kandili'nin maneviyatını yaşatmak için restore edilen Şehzade Korkut Camii önünde dua eden kız öğrenciler bölgedeki esnaf ve vatandaşlara lokum ikram etti.Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya geliş yıl dönümü olan Mevlit Kandili etkinliğine 500'e yakın öğrenci katıldı. Öğrencilerin lokum dağıtımına Kaleiçi'ni gezen turistler ilgi ve şaşkınlıkla takip etti.