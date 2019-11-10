Sahilden servet çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Alacasu ve Karaburun koylarında temizlik yaptı. Karaburun Koyu'ndan fiber tekneyle denize açılarak, sahil şeridinde ve denizde görünen çöpleri toplayan ekipler sahildeki çöp konteynerleri ve çöp sepetlerinin bakımını da yaptı. Ekiplerin ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar kapsamında toplanan çöplerden ayrıştırılan 250 kilo cam, 100 kilo pet şişe ve 50 kilo evsel atığı geri dönüşüme gönderdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, temizlik konusuna büyük önem verdiklerini söyledi., Topaloğlu, "Her şey Kemer için" diye konuştu.