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Sıfır atık dönemi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sıfır Atık’ projesine Antalya Müdürlüğü de destek verdi. Binada tüm çöp kovaları kaldırıldı ve ayrıştırma kutuları konuldu

FURKAN YAZICI Akdeniz
Giriş Tarihi: 10.11.2019
Sıfır atık dönemi
Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından israfı önlemeye yönelik başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen 'Sıfır Atık' projesi Antalya'daki kurum ve kuruluşlardan destek görüyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde proje uygulamaya başlanırken personele de eğitim verildi.

ÇÖP KOVALARI KALKTI
Binadaki tüm çöp kovaları kaldırılarak, ayrıştırılmış geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Personele proje hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, uygulamaya geçilen proje için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret edip bilgi aldı. Müdürlükte toplanan atıklar Entegre Çevre Bilgi Sistemi'nin veri girişine kaydedildi. Projenin tüm okullarda uygulanacağı açıklandı.
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Sıfır atık dönemi
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