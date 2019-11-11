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Asırlık gelenek

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Asırlık gelenek
MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde, at üstünde getirilen gelin, çevredekilerden yoğun ilgi gördü. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde turistik çarşı olarak bilinen Hisarönü'nde, at üstünde gelin getirme geleneğini yaşatmak isteyen otel müdürü damat Uğur Kaya (29), evleneceği Gamze Tekeli'nin (25) hayalini gerçekleştirmek için düğün öncesi at kiraladı. Düğün günü kız evine gelin almaya atla giden Kaya, davul ve zurnayı da eksik etmezken, akrabaları yöresel kıyafetler giydi. Kırmızı duvağı ve gelinliğiyle merasime hazırlanan Tekeli ise, kendisi için hazırlanan ata bindi.

BİR KİLOMETRE
Yaklaşık 1 kilometre boyunca turistik çarşıda at üzerinde yol alan gelinin çevresinde davul- zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Sembolik olarak silah kuşanan Yörük efeleri ise en önde yer aldı. Eşini attan kucaklayarak inmesine yardımcı olan damak Kaya, dedelerinden kalma asırlık bir geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.
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Asırlık gelenek
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