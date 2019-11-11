Batı Akdeniz ATA’yı andı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Kalabalığın ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle toplandığı Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 09.00'u gösterdiğinde Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı anma töreninde, Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı P. Alb. Tuncay Polat anıta çelenk sundu. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle birlikte sirenler çalarak Türk bayrağı yarıya indirildi ve İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar da saat 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. Antalya'nın tüm ilçelerinde de anma törenleri gerçekleştirildi.Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma programı Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma töreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.Fethiye'deki törenler ise Beşkaza Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Belediye Başkan Vekili Taner Boz ve Fethiye Garnizon Komutanı Binbaşı Sedat Karabay anıta çelenk koydu. Saat 09.05'te sirenlerle birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunup bayraklar yarıya indirildi. Şefika Pekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ölüdeniz Ortaokulu'nun birlikte hazırladığı anma töreninde 10 Kasım Oratoryosu büyük ilgi gördü. Seydikemer'de de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Garnizon Komutanı Süleyman Bahadır İyilikci, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.