Bir mahalleye sigarayı bıraktırdı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Şehit Doktor Atilla Nizam Sağlık Hayat Merkezi ve Atatürk Devlet Hastanesi Semt Polikliniği'nin yer aldığı Hayat Merkezi'nde 'Sigara Bırakma' çalışmaları hız kazandı. Sigara Bırakma Birimi görevlisi Dr. Sema Durak, 18 ayda 3 bin kişiye sigarayı bıraktırmayı başardı. Sigarayı bırakmak için gelen hastalar ile haftanın 3 günü eğitim ve bilgilendirme toplantı yapan Dr. Durak, tütünün içinde 4 bin değişik toksin bulunduğunu belirterek hastalarını aydınlatıyor.Dr. Sema Durak, sigara bırakma birimine ayda ortalama 150 ile 200 kişinin başvurduğunu söyledi. Tedavi sürecinin ardından hastaların 150'sine sigarayı bıraktırdığını belirten Dr. Durak, "2018 yılı Nisan ayından buyana aynı poliklinikte hastalarla tek tek ilgileniyorum. Bu yüzden sigarayı bıraktırmada büyük çoğunlukla başarılı oluyorum" dedi. Dr. Sema Durak, kanserin en büyük nedenlerinden birini sigara olduğunu hastalarına anlattığını vurgulayarak, "Bir markete gittiğimizde süt almak istiyorsak önce son kullanma tarihine bakıyoruz. Pazara gittiğimizde ürünlerin taze, doğal ve organik olmasına dikkat ediyoruz. O zaman sigaradan da kendimizi korumalıyız" diye konuştu.