GSF 20 yaşında

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AKDENİZ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) kuruluşunun 20'nci yılı çeşitli sanat etkinlikleriyle kutlandı. Mavi Amfi'deki törene, GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, öğrtim elemanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Eravşar, "Emek ve özveriyle çalışılan bir 20 yılı geride bıraktık. Birçok güzel ve önemli gelişmelere imza attık. Şu an 10 bölümde 88 akademisyen, 1280 öğrencimizle eğitim ve öğretimimize devam ediyoruz" dedi.Programda, Sinema- TV ve Fotoğraf Bölümü öğretim elemanlarını hazırladığı belgesel, fotoğraf bölümü başkanı Doç. Uğur Günay'ın hazırladığı slayt gösterimi izlendi, ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra ve opera sanatçıları sahne aldı.GSF Dekanı Prof. Osman Eravşar, fakültede 20 yılını dolduran öğretim görevlileri Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Doç. Nevin Yavuz Azeri, Doç. Ilgaz Topçuoğlu, Doç. Kemal Tizgöl, Dr. Öğr. Üyesi Enver Güner, öğretim görevlileri Gülşen Öztürk, Işık Aslıhan, Defne Alkandemir ile idari personel Ayten Bülbül, Mustafa Serin'e plaket verdi. Mezunların sergisi açıldı ve beğeni topladı.