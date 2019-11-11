Hakem ‘el’ledi

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Trabzonspor'a hakem ve VAR ile verilen iki penaltı ile boyun eğdi: 0-1. Karşılaşmada Karadeniz ekibi bir penaltıyı gole çevirerek maçı 1-0 kazandı. Turuncu-yeşilliler üst üste üçüncü maçını kazanamazken liderlik koltuğunu da 9 hafta sonra kaybetti.
KIRIMIZI KART DOĞRU
25. dakikada orta sahada Siopis, Abdulkadir Parmak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem kırmızı kartını çıkardı. 37'de sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Siopis'in ortaladığı topu Efecan kafayla arka direğe aşırttı, Cisse önünde kalan meşin yuvarlağı uygun pozisyonda auta attı.
43'te Fernandes'in pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi, sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi. 45+1.dakikada sol kanattan kazanıla köşe vuruşunda Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasında Campi'nin gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
2. YARI KIRAN KIRANA
64'te sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Yusuf'un penaltı noktası üzerine ortasında hakem Abdulkadir Bitigen topun Campos'un eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. VAR kontrolü sonrası da karar değişmedi.
67'de topun başına geçen Hosseini'nin
vuruşunda meşin yuvarlak
Marafona'nın solundan ağlara gitti: 1-0.
69'da ceza sahası içerisinde yaşanan
karambolde Cisse önünde kalan topu
kaleye gönderdi ancak Novak son
anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak
yüzde yüzlük golü önledi. 78'de Hüseyin, Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR incelemesi sonrası hakem Abdulkadir Bitigen bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.
80'de penaltı pozisyonundaki
hareketi nedeniyle sarı kart gören Fernandes,
hakemin kararını alkışlaması
sonrası ikinci sarı karttan ihraç edildi. 83. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Hosseini'nin vuruşunda Marafona köşeyi doğru seçerek meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle
sona erdi.