Hakem ‘el’ledi

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor konuk olduğu Trabzonspor'a hakem ve VAR ile verilen iki penaltı ile boyun eğdi: 0-1. Karşılaşmada Karadeniz25. dakikada orta sahada Siopis, Abdulkadir Parmak'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem kırmızı kartını çıkardı.43'te Fernandes'in pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Bakasetas rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi, sol çaprazdan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Uğurcan son anda kornere çeldi.67'de topun başına geçen Hosseini'ninvuruşunda meşin yuvarlakMarafona'nın solundan ağlara gitti: 1-0.69'da ceza sahası içerisinde yaşanankarambolde Cisse önünde kalan topukaleye gönderdi ancak Novak sonanda meşin yuvarlağı çizgiden çıkararakyüzde yüzlük golü önledi.80'de penaltı pozisyonundakihareketi nedeniyle sarı kart gören Fernandes,hakemin kararını alkışlamasısonrası ikinci sarı karttan ihraç edildi.Karşılaşma Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüylesona erdi.