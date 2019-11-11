Kaçak rakı öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

ALANYALI ziraat mühendisi Musa Tuncer (65) ile emekli orman işçisi Ömer Dizdaroğlu (67), iddiaya göre, Akseki'de ki yayla evinde yaptıkları rakı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Rakı içtikten sonra fenalaşan Tuncer, kendisinin çağırdığı ambulans ile götürüldüğü Akseki Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Perşembe günü hayatını kaybetti. Tuncer'in yapılan ön otopsisinde iç kanamaya bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.Dizdaroğlu ise oğlu tarafından Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizdaroğlu da dün yaşamını yitirdi. Bilinci açık olarak hastaneye kaldırılan Dizdaroğlu'nun görme kaybı gibi semptomlar yaşadığı öğrenildi. Tuncer, Antalya'da Dizdaroğlu ise Alanya'da toprağa verildi. Uzun yıllardır kendi rakılarını kendileri imal eden Tuncer ve Dizdaroğlu'nun kesin ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından belirlenecek.