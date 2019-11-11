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Melekler’in tek hedefi galibiyet

Giriş Tarihi: 11.11.2019
Melekler’in tek hedefi galibiyet
MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 6. hafta maçında, kendi evinde, Yenimahalle Belediyesi'yle karşılaşacak. Paşanın Melekleri, Yenimahalle Belediyespor'un Challenge Kupası 3'üncü tur maçı nedeniyle hafta içine ertelenen maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin 6. hafta maçında kendi evinde, Yenimahalle'yi konuk edecek Muratpaşa'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmanın ardından 6 puanla 3'üncü sırada bulunan Muratpaşa Belediyespor'un Yenimahalle karşılaşmasnı Hasan Kılıç ve Özdemir Kaan Çınar hakem ikilisi idare edecek.
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Melekler’in tek hedefi galibiyet
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