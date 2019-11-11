Yaşaması mucize

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan evli ve biri kız 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, 3 kez kanseri yendi. Sağlığına yeniden kavuşan cilt bakım uzmanı ve kuaför Akçay, şimdi hastalara yardım etmek için 'Sarı Melekler Grubu'na katılıp gönüllü oldu.Çiçek Akçay, 36 yaşında. Her şey çok güzel gittiği bir anda 2014 yılında aniden rahatsızlandı. Hemen doktora koştu. Rahim kanseri olduğunu öğrendi. Bir anda sinsi hastalık şoku ile yaşayan Akçay, canından çok sevdiği kızı Bilge (16) ve oğlu Arda (14) ile eşi Aziz Akçay'ı ile durumu paylaştı. Ailecek hastalık ile sonuna dek mücadele etme kararı aldı. Hiç vakit kaybetmeden Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine başlandı ve hemen ameliyat oldu. Doktorların söylediklerini harfiyen yerine getirdi. Bu süreçte ailesini ve çocuklarını hiç ihmal etmedi. Eşi ve 2 çocuğu da ona hep destek olup moral verdi. Aynı yıl içinde sağlığına yeniden kavuştu.Kanseri yenen Çiçek Aksoy, her şey düzeldi dediği anda yeniden rahatsızlandı. 2016 yılında bu kez göğüs kanseri olduğunu öğrendi. Bu kez de durumu eşi ve çocuklarına anlattı. Akçay ailesi, bu hastalığı da yenmek için ikinci kez bir birlerine söz verdi. Çiçek Akçay'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Göğüs kanserini alt etti. Ancak bu sevinci kısa sürdü ve hastalığın bu kez de lenf bezlerine (koltuk altına) sıçradığı belirlendi. Ameliyat oldu ve 3 ay gibi kısa sürede kanser illetini 3'üncü kez yenmeyi başarıp sağlığına yeniden kavuştu. Doktorlar bile 2 çocuk annesi Çiçek Akçay'ın azim ve mücadelesinden etkilendi.Çiçek Akçay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olduğu sırada bir gün yanına gelip sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenen Sarı Melek Grubu üyeleri ile tanıştı. Onların candan yaklaşımından çok etkilenen Aksoy, şimdi onlara katılıp 'Sarı Melek' gönüllüsü oldu. Sarı Melekler'in kurucu Başkanı Önay Barış Köroğlu ve Başkan Yardımcısı Ayşenur Egemen, 1997 yılında zor durumdaki hastalara yardım etmek, kimsesi olmayan çocuk ve yaşlı hastalara refakat etmek amacıyla kurulan gönüllü hasta destek gurubunun herkese kapısının açık olduğunu söyledi.Kanseri 3 kez yenip sağlığına kavuşan Çiçek Akçay, hasta gönüllüsü olmakla da kalmadı. Tüm organlarını bağışlan ve Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakil Derneği'nde de gönüllü olarak çalışmaya başlayan Akçay, yaşadıklarının sıradan bir olay olmadığını belirtti. Akçay, "Bugün kendini çok sağlıklı görebilirsin ancak bir gün sonrasının ne olacağını bilemesin. Ben hayatımda bundan sonra hasta ve zor durumdaki çaresiz insanların yardımına koşacağım" dedi.