Haberi polis verdi

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza, Antalya- Alanya D-400 yolu Çandır Kavşağı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki Alper Alhan yönetimindeki 07 LUE 68 plakalı motosiklete, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Alhan, yola savrulurken, kamyonet sürücüsü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Alper Alhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Polisin inceleme yaptığı sırada Alper Alhan'ın cep telefonu çaldı. Telefonu açan polis memuru, arayan arkadaşına Alhan'ın kaza geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini söyledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Alhan'ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.