BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek, 'Biz birlikte yaparız' sloganı ve 77 proje vaadiyle oturduğu koltukta hayal kırıklığı yaşatıyor. 8 ayda hiçbir projeyi hayata geçiremeyen ve 77 projeden 7'sini defterden silen Böcek, eski Başkan Menderes Türel döneminde yaptırılan 'Millet Bahçesi' kapsamında Karaalioğlu Parkı içiresindeki Aşıklar Yolu'na 11 mermer heykel yaptırıp monte ettirdi.CHP'li Böcek'in göreve gelir gelmez yaptığı en büyük icraatının başında, suya eylül ayında 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak yüzde 20 oranında zam yapmıştı. 15 Ağustos'tan itibaren ise şehir içi toplu ulaşım ücretleri tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. CHP'li Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı 'sosyal kart' desteğini 18 bin 48 kişiden 2 bin 379 kişiye düşürdü.Seçimden önce vaat ettiği projelerinden biri dahi yapamayan Böcek'in 8 aylık görev süresinde yaptığı tek icraat 'heykel belediyeciliği' olarak yorumlandı. Heykellere anlam veremeyen vatandaşlar, "Hiç bir şeye benzemimiş. Bu heykellere harcanacak para ile başka projeler rahatlıkla hayata geçirilebilirdi" dedi.HEYKELLERIN gereksiz olduğunu belirten Mümin Baydar, "Heykel değil icraat yapsınlar. Şehre projeler yaparak katkı sağlasınlar" dedi. Adnan Ayan ise, "Heykeller güzel değil. Neye benzediği bile belli değil. Bunlara harcanan parayı projelerde kullanılabilirdi. Vatandaş icraat bekliyor" diye konuştu. Mesut Yüksel de, "Heykel yerine parkın ışıklarını yapsınlar. Işıklandırılması çok kötü. Akşam olunca her yer zifiri karanlık oluyor. Parkın şantiye görüntüsünden kurtarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kenan Akbal da, "Heykellere anlam veremedim. Heykel yerine kapalı spor salonu eski haline kavuşturulmalı. Çocuklarımızın spor yapmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.