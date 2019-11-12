Yeşil bir dünya için

BUGÜN NELER OLDU

Milli Ağaçlandırma Günü '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı kapsamında Antalya, Isparta, Burdur ve Fethiye'de binlerce fidan toprakla buluşturuldu.Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Lara bölgesindeki TRT Kampı'nın karşısındaki ağaçlandırma sahasında yapıldı. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Antalya'nın tüm ilçelerinde 266 alanda saat 11.11'de 23 bin 377 kişinin katılımıyla, 203 bin 234 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti. Müdürlük olarak 2003'ten bu yana 1 milyon 54 bin 376 dekar alanda, 183 milyon 221 bin 350 fidan dikimi yaptıklarını belirten Özdemir, "Yine aynı döneme bin 386 okul, 121 ibadethane, 193 mezarlık, 55 hastane ve sağlık ocağı bahçelerine 187 bin fidan dikimi gerçekleştirdik" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Alanya'da ağaç dikimi gerçekleştirildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi bahçesindeki törende, konuşan Çavuşoğlu, "Bugün Antalya'da 203 bin ağaç dikilecek. Şuan itibariyle vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık" diye konuştu.Isparta'da Kara Havacılık Okul Komutanlığı avlusundaki programda etkinliğe katılanlar fidan dikti. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, sonraki nesillere güzel bir çevre ve doğa bırakmak için el birliğiyle fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi. Seymenoğlu, kampanya kapsamında il genelinde 26 ayrı bölgede 145 bin fidanın dikileceğini bildirdi.Burdur'da Büğdüz köyü Örtülü mevkisinde düzenlenen programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burdur Valisi Hasan Şıldak, "İlimizde 14 yerde 213 bin fidanımız dikilecek. Amacımız yeni nesli çevre bilinciyle, ağaç sevgisiyle büyütmek" dedi.Fethiye'de fidan dikimi Göcek Mahallesi Taşbaşı Mevkii'nde yapıldı. Kaymakam Muzaffer Şahiner, 14 noktada 10 bin 300 fidanın dikildiğini söyledi.