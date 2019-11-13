Anayasanın renkli yüzü piyasaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

AKDENİZ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun'un yeni kitabı 'Anayasa Candır' piyasaya çıktı. Türkiye'de ilk niteliğindeki kitapta 7'den 77'e herkesin anayasayı öğretilmesi hedefleniyor. Odman'ın kaleme aldığı 148 sayfalık kitap adeta bir masal tadındayken, anayasanın karmaşık ve anlaşılması zor içeriği hikayeleştirilerek anlatılıyor.Prof.Dr. Odman Boztosun, kızı Zeynep'ten ilham alarak kitabında yarattığı 'Zeyno' adındaki karakter anayasa üzerinden bir serüvene çıktığını söyledi. Prof. Dr. Odman Boztosun, "Kitabı okuyan 7'den 77'e herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir kitap oldu. En basit şekilde anlatmaya çalıştım. Okuduğunu algılamaya başlayan herkese hitap ediyor. Çünkü resim ve emojilerle her şey hikaye tadında" dedi. Kitabın lansmanı 27 Kasım'da yapılacak. Prof. Odman Boztosun, 23 Nisan'da kitabın resimli çocuk versiyonunu da çıkartacağını ifade etti.