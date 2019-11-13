Destek ol yürüsün

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yaşayan ev hanımı 32 yaşındaki Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 5 yaşındaki oğlu Mehmet Emir'i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor. Evdeki bir odayı hastane odasına çeviren ve oğlunu kendi imkanlarıyla ayağa kaldırmayı başaran anne Koptur'un verilecek destekle en büyük hayali ise oğlunun koşarak kendisine sarılması.Anne Koptur,'doktorların çok iyi tedavi uygularsanız Mehmet Emir yürüyebilir' dediklerini söyledi. Oğluna verilen engelli bakım maaşı ve evde yapıp sattığı el işi ürünlerle hayata tutunmaya çalışan anne Koptur, attığı her ilmeğin oğlunun adımı gibi olduğunu belirtti. Sadece güzel yürekli insanlardan destek beklediğini anlatan fedakar anne, "Sipariş bekliyorum. Karşılıksız bir şey istemiyorum. Tek arzum emeğimin karşılığı olarak oğlumun yürümesi ve koşarak bana sarıldığını görmek" dedi.Anne Özge Koptur, eğitim hayatından geri kalmasını istemediği oğlunu her gün okula, 3 tekerli sepetli bisikletiyle götürüp, getiriyor. Mehmet Emir'in aylık gideri 5-6 binin lirayı bulduğunu kaydeden Koptur, "Yoğun fizik tedavi, robot, hidroterapi, duygu bütünleme seansı var. Biz şuan fizik tedavi, robot seansı alabiliyorum. Robot seansına oğlumu götürebilmek için de daha fazla ürün satmam gerekiyor" diye konuştu.Bugüne kadar ayaklarından 10 kez ameliyat geçiren, fizik tedavinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başlayan küçük Mehmet Emir'in hayali ise yürüyüp futbol oynamak ve Antalyasporlu futbolcularla tanışabilmek.