Josef Sural’a vefa

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor'un Kayseri deplasman maçı dönüşünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural adına Alanya Belediyesi'nce yaptırılan Cikcilli Mahallesi'ne yaptırılan çocuk parkının açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkçe, İngilizce ve Çekçe 'Seni Unutmayacağız', 'Kalbimizdesin' yazılı pankartların da olduğu törende, Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri tarafından Josef Sural'ın çocuk parkı içinde yapılan ve üzeri Alanyaspor bayrağıyla örtülü heykeli de açıldı.Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e park için teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, "Josef Sural bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Sural'ı unutmayacağını Alanyaspor başkanı ve yönetimi o gün söylemişti. Alanyaspor'da çok acı bir tören düzenledik ve sonra naaşını memleketine gönderdik. Bize, Türk milletine yakışan bir şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik" dedi. Bugün dünya sporuna baktıklarında farklı renklerdeki sporcuların en çok şikayet ettikleri olayın ırkçılık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, " Ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, ırklardan, dinlerden oyuncular, o yüzden Türkiye'de takımlarımızda oynamaktan mutlular. Bize de yakışan budur" ifadelerini kullandı.TÜRK milletinin vefalı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu vefasını yerine şimdi Alanyamız getiriyor. Bu parka Josef Sural'ın adının verilmesi çok anlamlıdır. Burada oynayan tüm çocuklar, aileleriyle beraber her zaman Josef Sural'ın kim olduğunu merak edecek, soracak ve söz verdiğimiz gibi Josef Sural'ı unutturmayacağız, bizler de unutmayacağız" diye konuştu.JOSEF Sural Parkı'nın açılışına, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyasporlu futbolcular ve çok sayıda davetli katıldı.