Merkür’ü izlemeye bulut engeli

BUGÜN NELER OLDU

MERKÜR'ÜN Güneş ile Dünya arasından geçişi gerçekleşti. Gözlem, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde tek teleskoptan takip edildi. Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, önceki gün Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat sürdü.TÜBİTAK Antalya Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sait Özdemir, tüy bulutlarının bu kez Merkür'ü net olarak görülmesine engel olduğunu söyledi. Prf. Dr. Özdemir, daha önce 9 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen bu ilginç gök olayının bundan sonra 2032 yılında yaşanacağını kaydetti.