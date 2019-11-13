Şehidin adı yaşayacak

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Bitlis'in Bölükyazı köyü kırsalında 2016'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül'ün ismi Isparta'da yaşatılıyor. Gelincik köyünde yaşayan şehidin annesi Zehra ve babası Erdoğan Gül'ün talebi doğrultusunda, köyde yeni açılan, içinde bin 600 eserin bulunduğu kütüphaneye şehidin isminin verilmesi isteyince talep yerine getirildi.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, şehidin isminin köyündeki kütüphanede yaşatılmasından onur duyduklarını söyledi. Bir ülkeyi ayakta tutan en önemli faktörlerinden birinin gözünü kırpmadan canını feda eden şehitler olduğunu belirten Seymenoğlu, "Dün Hüseyin kardeşimiz şehit olmuştu, bugün Güneydoğu'da ve ülkenin muhtelif yerlerinde terörle mücadele eden onlarca şehit olmaya aday insanımız var. Bunlar olmasa bu bayrak bu topraklar üzerinde dalgalanmaz, ezan sesleri minarelerde duyulmazdı" dedi.Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Emniyet Müdürü Metin Akay, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, köy halkı ve öğrencilerin katıldığı törende şehidin annesi ve babası duygulu anlar yaşadı.