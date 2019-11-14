Eğitim için desteğe devam

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ANTALYA''DA hayırseverlerin eğitime desteği hız kesmeden devam ediyor. Serik ilçesindeki işadamı Ali Demir, annesi ve babası adına okul yaptıracak. Demir, Çandır Mahallesi'nde annesi Durkadın ve babası Yaşar Demir adına yaptıracağı 12 derslikli ilkokul için Vali Münir Karaloğlu ile protokol imzaladı. Ali Demir, bir yıldır bu konuda araştırma yaptıklarını söyledi. Antalya'da ticaret yaptığını, Serik'e sürekli gelip gittiğini belirten Demir, "Doğup büyüdüğüm mahallemizin bir okul ihtiyacı olduğunu düşündük ve karar verdik. Umarım attığımız bu adımın devam gelir. Okulumuzu 2020 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.Vali Karaloğlu ise Antalya'da hayırseverlerin eğitime desteğinin büyük olduğunu belirterek, kentin sürekli göç aldığını dile getirdi.Vali Karaloğlu, "Bu tür işlere hayırseverler destek oluyor ancak yeterli değil. Kentimiz hala göç alıyor. Yeni dersliklere ve okullara ihtiyacımız var. Okulların deprem güvenliği açısından da yenilenmesi gerekiyor. Bunun için yeni hayırseverlere ihtiyaç var. Antalya hayırsever bir şehir. Eğitim noktasında devletin hep yanında oldu. Serik'te ilave 130 dersliğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Antalya'da da okulların tekli eğitime geçmesi için 750-800 dersliğe ihtiyaç olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Bazı okullarımız ekonomik ömrünü tamamlamış durumda, onların da yenilemeye ihtiyacı var. Deprem güvenliği fiziki açıdan yıpranmışlığı var. Bunun için de hayırseverlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Törene, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan da katıldı.