Tekvandocular 3 madalya aldı

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GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri için düzenlenen tekvando müsabakalarındaGençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Programları kapsamında düzenlenen tekvando müsabakaları, Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonu Kepez Belediyespor Kulübü sporcusuDereceye giren sporculara madalya verilirken, tekvando antrenörü Derya Uyankaya'ya da başarı belgesi takdim edildi.