Tekvandocular 3 madalya aldı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri için düzenlenen tekvando müsabakalarında Kepez Belediyesi Spor Kulübü 3 derece kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Spor Programları kapsamında düzenlenen tekvando müsabakaları, Döşemealtı Erünal Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalar sonu Kepez Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Arda Çay 49 kiloda, Sude Çelik ise 59 kiloda 2'nci, Kubat Derviş Seçer 53 kiloda 3'üncü oldu.
Dereceye giren sporculara madalya verilirken, tekvando antrenörü Derya Uyankaya'ya da başarı belgesi takdim edildi.