Verin eserlerimizi

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Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) geçmiş dönemlerde bölgeden kaçırılan 8 tarihi eserin ait oldukları yere iadesi için başlatılan projede, imza kampanyasında 7 bin 600 imzaya ulaşıldı. 100 bin imzaya ulaşıldığında UNESCO'ya başvuracaklarını belirten ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, vakfın iki yıl önce hazırladığı 'Memleketim Antalya-Toprağına Beklenen ve Kavuşanlar' temalı masa takviminde yer alan Trysa Heroonu eserin görselinin projeyi başlatan fotoğraf olduğunu söyledi.ATAV Başkanı Ege, Antalya'dan kaçırılan ve çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenen Nereidler Anıtı, Harpy Anıtı, Payava Lahdi, Ksanthos F-G-H Anıtı, Trysa Antik Kenti'nden Trysa Heroonu ve Sion Definesi, Myra Kaya mezarlarından bir çocuk kabartması, Perge Antik Kenti'nden Tyke Heykeli'nin iadesi için change.org'ta başlatılan 'Eserler Ait Oldukları Yerlerde Güzeldir' projesinde, haziran ayında başladığını vurguladı.Yeliz Gül Ege, "Artık biliyorlar ki bu ülkenin insanı, eserlerinin peşine düşmüş. Biz de vakıf olarak, 4'ü İngiltere British Museum, 1'i Avusturya Viyana Sanat tarihi Müzesi, 1'i Yunanistan Atina Müzesi, 1'i Belçika Brüksel Kraliyet Sanat Müzesi ve 1'i de ABD Washington Dumbarton Oaks Arkeoloji Enstitüsü'nde bulunan 8 eserin iadesi için savaş başlattık" dedi.