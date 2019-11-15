Adelet yerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Alanya'da kuzeninin yıllarca cinsel saldırısına uğradığı için yaşamına son veren genç kadın için hem hüzün hem de sevinç gözyaşı döküldü. 14 yıl ceza alan ancak Yargıtay'ın kararı ile tahliye edilen ve ölüme neden olmakla suçlanan kuzen dün tekrar yargılandı. Dava sonunda mahkemenin verdiği karar yüreklere su serpti.Amcasının oğlu 30 yaşındaki Selahattin Sezer'in çocuk yaşlarından itibaren cinsel saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği genç kadın, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp yaşamına son verdi.Aile, Selahattin Süzer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sezer'in itirazı üzerine Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, ölen tanığın dinlenmediği gerekçesiyle kararı bozdu ve sanığın tahliyesine karar verdi.Yargıtay kararıyla tahliye edilen Ayşenur'un kuzeni Selahattin Sezer'in dün yeniden görülen davasında, yerel mahkeme kararında direndi. Selahattin Sezer yeniden 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına karar verildi. Davayı sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda kadın derneği üyesi takip etti. Duruşma öncesi Ayşenur Güven'in ailesiyle görüşen Haluk Levent, Ayşenur'un kız kardeşi Zehra Sezer'e sarıldı. Ağlayan Sezer'e, "Sana söz, gözyaşların kurumadan adalet yerini bulacak" dedi.Ayşenur'un Babası Mustafa Sezer 'Yargının verdiği karara saygı duyduğunu belirti. Sezer, "Ben namuslu bir kişi olarak bu kişilerle aynı sokakta, aynı şehirde, aynı köyde bulunmaktan utanç duyuyorum. Çok şükür adalet yerini buldu" dedi. Anne Emine Sezer de, "Cezasını çeksin. Benim çocuğumu görmeye hakkım yok muydu? Cezasını fazlasıyla alsın istiyorum" diye konuştu. Kardeş Zehra Sezer ise "Ablam 19 yaşında bir melek olarak uçtu. Şu anda o orada çok rahat. Alınan karardan dolayı daha da rahat, ben buna inanıyorum. Ben de onun öldüğü yaştayım ve şimdi çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ayşenur'un eşi Mustafa Güven de, insan bile diyemeyeceği kişinin sadece Ayşenur'u değil bütün aileyi öldürdüğünü kaydetti.AILEYE destek veren şarkıcı Haluk Levent, süreçle ilgili söylenecek çok şey olduğunu belirterek, "Bugün kazandık, Ayşenur artık orada huzurlu uyuyacak. Ama kazanmakla da kalmıyoruz. Bu cezanın daha da artırılmasını talep edeceğiz, ben kendim de talep ediyorum. Bu nedenle ailemizle birlikte buruk olsa bir sevinç yaşıyoruz" dedi. Aile avukatı Müge Gezginci ise karardan dolayı çok mutlu olduklarını ve sanığın cezayı çekmesini beklediklerini vurguladı.