Cemevinin temeli atıldı

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ANTALYA'DA Kepez Belediyesi'nin yapımını üstlendiği Altınova Cemevi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kapalı alanı 1400 metrekare olan Altınova Cemevi'nin etrafında 6 bin metrekare büyüklüğünde bir rekreasyon merkezi oluşturacaklarını söyledi. Başkan Tütüncü, inşaat süresinin 310 gün olduğunu ve cemevinin 15 Haziran 2020'de bitmiş olacağını belirtti.Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan örnek bir cemevini hizmete açmanın hayırlı bir iş olduğunu belirten Tütüncü, projenin kalpleri birbirine yakınlaştıracağını vurgulayarak, "Buranın ismi, Pir Sultan Abdal olsun. Burada gül fidanları yetiştiren çocuklar, müdavimler olsun" dedi. Başkan Hakan Tütüncü, "Biz insanların yüreklerine bakarız. O kalpler Cenab-ı Allah'ın yapısı olduğundan, bizim için değerlidir. Birbirimize güller atmaya, hiçbir şey engel değildir" diye konuştu. Tütüncü, "Cami de cemevi de, Hz Mevlana'da, Pir Sultan Abdal da, Yunus Emre de Hacı Bektaş-i Veli de bizim. Biz bu ülkenin renkleriyiz" ifadelerini kullandı. Törene, Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Gani Kaplan ile Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan Yardımcısı Müslüm Metin, ve çok sayıda vatandaş katıldı.