Her şey Aleyna için

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Antalya'da, trafik kazasında yaşamını yitiren 17 yaşındaki Aleyna Hatun'un babası Şahimerdan Budanır, kızı için adalet arıyor. Kızının ölümüne neden olan otomobilin sürücüye verilen 2 yıl 1 ay cezayı az bulan baba, internette imza kampanyası başlattı.Baba Budanır, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Verilen cezanın yeterli olmadığını belirten Budanır'ın hazırladığı çağrı metninde , "Aleyna Hatun Budanır, 17 yaşında onu aramızdan aldılar. Kural tanımazlar tali yolda 120 ile giden maganda ve indirilmemesi gereken yerde indiren servis şoförü suçlu bulunmuyor, ama 17 yaşındaki kızım suçlu bulunuyor. Adalet mi bu?" ifadeleri yer aldı. Kampanyayı 500 kişi imzalayıp destek verdi.Adaletin yerini bulmasını istediklerini söyleyen baba Budanır, "Sanıklara verilen cezalar yeterli değil. Suçlular resmen ödüllendiriliyor. Gereken ceza verilmezse davayı AİHM'e taşıyacağım. Adalet yerini bulmazsa oturma eylemi açlık grevi yapacağım" dedi.16 Ağustos 2017 günü Burdur- Antalya karayolunda meydana gelen kazada, Aleyna Hatun Budanır, okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı çamaşırhaneden çıkıp evine giderken servis sürücüsü Mahmut Y., ana yol üzerinde indirdi. Karşıya geçmek isteyen Aleyna'ya Hakan Kara yönetimindeki 07 FC 645 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan liseli kız, hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi ise kızlarının organlarını bağışlayıp 8 kişiye can verdi.