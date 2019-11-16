Film gibi tatbikat

BUGÜN NELER OLDU

AKDENIZ Üniversitesi Hastanesi'nde bir günde çifte tatbikat yapıldı. Film sahnelerin aratmayan tatbikat nefesleri, haberi olmayanlar ise korkuya kapıldı. İlk tatbikat,. Personelden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi kapasitesinin artırılması, mevcut bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlendi. Senaryo gereği tatbikat yoğun bakım ünitesinde mahsur kalan 3 hastanın kurtarılması alarmı ile başladı. Yoğun bakım hastalarının 2 dakika içindeki tahliyesi tam not aldı.Hastanede olası şüpheli paket ihbarı ve sonrasında imha için ikinci tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanenin G Blok girişinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, bırakılan şüpheli paketin çevresinde güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme, bomba imha uzman ekipleri robotla müdahale ettikleri şüpheli paketi imha etti. Sonrasında özel giysili bomba imha uzmanı patlatılan çantayı inceledi. Tatbikat sonunda, patlatıcıya hassas köpeğin olay yeri çevresini ve bölgeyi taraması canlandırıldı. Tatbikatın ardından görevli polislerden birinin, bomba imha uzmanını alnından öpmesi dikkati çekti.Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, tatbikatla eksiklerini de görme imkânı bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Her yıl farklı senaryolar uygulayarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Mümkün olduğunca gerçeğe yakın yapmaya çalışıyoruz" dedi.