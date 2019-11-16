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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan ve bir zamanlar dünyanın en güzel parkları arasında gösterilen 'Karaalioğlu Park'ı kaderine terk edildi. Büyükşehir Belediyesi kompleksinin bulunduğu alanın Kent Müzesi'ne çevrilmesi projesi içerisinde kalan parkın yıkık dökük görünüşü bölge halkını isyan ettirdi. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin CHP'ye gezmesi ile proje çalışmaları yavaşlatılınca park eski özelliğini kaybetti.Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, Büyükşehir Belediyesi'nden talepte bulunduğunu ancak cevap alamadığını söyledi. Özellikle akşamları aydınlatmanın yetersiz olması nedeniyle parkın korkunç bir hal aldığını ifade eden Ay, "Aileler park içerisinde dolaşmaya korkar hale geldi. Pakın bir bölümü ışıl ışılken, diğer tarafı mezbelelik. Eskiden dünyanın gözdesiydi şimdi en kötüsü oldu" dedi.Spor aletlerinin bakımsız ve çalışmaz halde oluşu da dikkat çekti. BPaslanmış spor aletleri nedeniyle vatandaşın spor yapamadığını belirten muhtar Ay, "Çocuk parkı rezil durumda. İnsan salıncağa çocuğunu bindirmeye korkar" diye konuştu.PARK içerisinde bulunan 'Kedi Evi' nin bakımsızlığına dikkat çeken Ay, "Kedi evinin hemen yanına ise çöp konteynırları konulması ile kedilere eziyet ediliyor. Kedi evi çok sağlıksız. Ya burası kaldırılmalı ya da hijyenik ve güvenli bir ortama oluşturulmalı. Park içindeki oluşan küçük bataklıklar ise ayrı bir sorun" ifadelerini kullandı. Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Ay, parkın Millet Bahçesi bölümünün gelen tepkiler üzerine açılıp ışıklandırılıp diğer bölümlerin kaderine terk edilmesinin manidar olduğunu vurguladı.PARKIN merdivenlerde engelli yolu olmaması engelli vatandaşları mağdur ediyor. Parkın engellileri düşünülerek dizayn edilmesini talep eden Muhtar Halil Ay, "Bu merdivenlerden engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalı ailelerimiz inemiyor. Bu nedenle engelli geçişleri yapılmalı. Vatandaşlarımız benden talepte bulunuyor, ben belediyeye iletiyorum ama 8 aydır cevap yok" ifadelerini kullandı.