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Şimşek’in hedefi liderlik koltuğu

Geçen hafta Trabzonspor yenilgisi ile zirveyi ’a kaptıran Alanyaspor, milli arada eksiklerini giderip tekrar tepedeki yerini almanın hesaplarını yapıyor

Giriş Tarihi: 16.11.2019
Şimşek’in hedefi liderlik koltuğu
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanı, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

MİLLİ ARADA EKSİK ÇALIŞTILAR
Koşuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmana milli takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas ve Nsakala ile sakatlıkları bulunan Lokman Gör ve Juanfran katılmazken, Ceyhun Gülselam takımdan ayrı salonda çalıştı. Moralleri yerinde olan futbolcular, Göztepe'yi yenip Sivasspor'dan tekrar liderlik koltuğunu almak istediklerini söyledi.
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Şimşek’in hedefi liderlik koltuğu
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