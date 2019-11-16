Şimşek’in hedefi liderlik koltuğu

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Turuncu yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki antrenmanı, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.
MİLLİ ARADA EKSİK ÇALIŞTILAR
Koşuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. İdmana milli takım kadrolarında yer alan Efecan Karaca, Bakasetas ve Nsakala ile sakatlıkları bulunan Lokman Gör ve Juanfran katılmazken,
Ceyhun Gülselam takımdan ayrı salonda çalıştı. Moralleri yerinde olan futbolcular, Göztepe'yi yenip Sivasspor'dan tekrar liderlik koltuğunu almak istediklerini söyledi.