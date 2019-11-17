Alanya’nın aklı zirvede

AYTEMIZ Alanyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmiyor. Süper Lig'in 12. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan turuncu-yeşilliler hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Dün önce salonda sonra da sahada çalışan Şimşekler'in moralli olduğu gözlendi.

HESAPLAR YAPILIYOR

Ligde 19 puanlı 3 takımdan biri olan ve sıralamada 4'ncü sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Fenerbahçe'nin Malatya'da, Sivasspor'un ise Kayseri'de puan kaybetmelerini bekleyen Akdeniz temsilcisi, Göztepe'yi yenip yeniden lider olmayı istiyor.