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Alanya’nın aklı zirvede

Giriş Tarihi: 17.11.2019
Alanya’nın aklı zirvede

AYTEMIZ Alanyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmiyor. Süper Lig'in 12. haftasında evinde Göztepe'yi ağırlayacak olan turuncu-yeşilliler hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor. Dün önce salonda sonra da sahada çalışan Şimşekler'in moralli olduğu gözlendi.

HESAPLAR YAPILIYOR
Ligde 19 puanlı 3 takımdan biri olan ve sıralamada 4'ncü sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'da liderlik hesapları yapılıyor. Fenerbahçe'nin Malatya'da, Sivasspor'un ise Kayseri'de puan kaybetmelerini bekleyen Akdeniz temsilcisi, Göztepe'yi yenip yeniden lider olmayı istiyor.

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Alanya’nın aklı zirvede
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