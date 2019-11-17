Ara tatil bereket getirdi

MILLI Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatil Antalya'ya bereketli geldi. 9 günlük tatili fırsat bilenler, soluğu hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya'da aldı. Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıkları otellere yerleşen tatilciler, turizm kentinde deniz keyfi yaptı.

50 BİN KİŞİ SAHİLE AKTI

Yaklaşık 50 bin tatilcinin geldiği Antalya sahillerinde, kimileri yüzdü, kimileri ise güneşlendi. Özellikle Kemer ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Ayışığı Koyu ve Konyaaltı sahili, tatilcilerin başlıca tercihi oldu. Antalya Meteoroloji 4.

Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının 24 Kasım Pazar gününe kadar ortalama 23 derece olacağı ve yağış beklenmediği kaydedildi.



İNGİLİZLERİN TERCİHİ

Antalya'ya bir sevindirici haberde Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı'dan geldi. Yağcı, son yıllarda, Türkiye ve Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngilizlerin artış trendine girdiğini açıkladı. Yağcı, İngiltere'de 4- 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 40'ıncı World Travel Market (WTM) Londra 2019 Turizm Fuarı'nın çok olumlu geçtiğini belirterek, "Thomas Cook'un iflasıyla değişen dengeleri ve süreci daha hızlı ve sağlıklı yönetmek amacıyla İngiliz yetkililer, tur operatörleri ve uçak şirketleri ile görüşmelerimiz oldu. Thomas Cook'un yarattığı boşluğun, operatörleri ve uçak şirketlerinin kapasite artışları ile dolacağı yönünde verileri aldık" dedi. Yağcı, "Son yıllarda, Antalya'yı daha fazla keşfetmeye başlayan İngiliz misafirlerimiz katlamalı artış trendine girdi" diye konuştu.