ASFİM’lere kayıtlar başladı

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Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM)Antalyalıları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM' de 12 Kasım'da başlayan yeni dönem kayıtları 4 Aralık'ta sona erecek. ASFİM'in imkânlarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, www.abbsporhizmetleri. com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kurslar ise 9 Aralık'ta başlayacak. Profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sunan ASFİM'lerde vatandaşlar için fitness, step-aerobik, pilates, zumba ve çocuklar için temel jimnastik dersleri veriliyor. 15 yaş üzeri vatandaşlar ücretsiz yararlanabiliyor.