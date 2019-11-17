Gençlerle el ele

KEPEZ Gençlik Buluşmaları' kapsamında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gülveren Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Baş- kan Tütüncü, gençlerin büyük hedeflerin üzerine gidebilmeleri için fikirlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilere, henüz 7. sınıftayken belediye başkanı olmak için karar verdiğini söyleyen Tütüncü, kendi kariyer planlamasını anlattı.

ÖRNEK VERDI

Hedeflere ulaşabilmek için çok çalışılması gerektiğini belirten Hakan Tütüncü, "Hayatımdaki en önemli şey siz gençlersiniz. Benim hayatımda en önemli şey eğitim, okumak, öğrenmek ve okuduklarımızla, öğrendiklerimizle vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı olabilmektir. Biz sadece gençlerimizi çok sevdiğimiz için, ülkenin aydınlık yarınlarına gönül verdiğimiz için ve ülkenin aydınlık yarınları da sizler olduğunuz için, biz eğiti- me bambaşka bir şekilde önem veriyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTE SÖZÜ

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Tütüncü, "Kepez için bırakmak istediğiniz en büyük miras nedir?" sorusuna ise "Aslında istediğim en büyük miras rahmetle, iyiliklerle, güzelliklerle anılmak. İnsan böyle bir hatıra bırakabiliyorsa, günün birinde 'İyi bir adamdı' diye anılıyorsa ne mutlu. Biz eğitimle ilgili birçok şey yaptık. Bütün bunları taçlandırmak için Kepez'e bir üniversite kazandırmak istiyoruz. Bununla da ilgili gayret ediyoruz ve bunu da yaparsak tarihe geçeceğimizi düşünüyoruz" diye cevap verdi.