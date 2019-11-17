Taşların dili var

Antalya'da yaşayan banka emeklisi 64 yaşındaki Mehmet Nedai Tutar, hayatını çakıl taşlarına adadı. Sanatsal Mozaik Hocası olan Tutar, Mersin'in Anamur ilçesinden Muğla'nın Datça ilçesine kadar Akdeniz sahillerinden topladığı çakıl taşlarını adeta şahesere çeviriyor. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde ders veren Tutar, öğrencileri için 15 günde bir yağmur, çamur demeden düzenli olarak Konyaaltı sahilinde taş topluyor.

ONUN HAYATI OLDU

Çalıştığı bankadan 16 yıl önce emekli olan Tutar, evde oturmanın zor geldiğini söyledi. Tutar, eşinin tavsiyesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kursu ASMEK'e kaydolduğunu eve kursiyer olarak başladığı mozaik kursuna öğretici olarak devam ettiğini belirtti. Tutan, yaz-kış Konyaaltı sahilinde düzenli olarak çakıl topladığını anlatarak, "Taşların bile dili var. Çünkü doğadaki her şeyin bir anlamı var" diye konuştu.



EVİNDE ÖZEL TAŞ KOLEKSİYONU VAR

ÖZGECAN Aslan Gençlik Merkezi'nde 7'den 70'e her yaş gurubundan kursiyerlere sanatsal mozaik dersi veren Nedai Tutar, "Bütün sahillerde hangi renk taşlar olduğunu bilirim. Taş toplarken ruhumu dinlendirmiş hissediyorum. Şimdiye kadar en çok Konyaaltı sahilinde taş topladım" dedi. Sahilde taşları elekten geçirerek en güzellerini bulmaya çalışan Tutar, taşları renk ve şekline göre kategorilere ayırdıktan sonra bazen de kırarak istediği şekli veriyor.