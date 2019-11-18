Çiğ köfteden düğün pastası

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Muğla'nınSeydikemer ilçesinde, Sedat- Pınar Göbüt çifti, düğünlerinde pasta yerine acı biberlerle süslenip pasta şekli verilmiş çiğ köfte kesti. Çiğ köfteyi gören davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fethiye'de çiğ köfte dükkanı işleten Sedat Göbüt (34) düğüne renk katmak için pasta yerine çiğ köfte kesmek istediklerini belirterek, "Umarım tüm davetliler memnun kalmıştır. Biz çok mutlu olduk" dedi.Düğünde çiğ köfte kesme fikrinden haberdar olduğunu aktaran gelin Pınar Göbüt ise "Çok mutluyuz. Pasta yerine çiğ köfte keserek bir farklılık olsun istedik. Yalnız acısı biraz fazla olmuş" diye konuştu. Pasta merasiminin ardından, davetlilere çiğ köfte dağıtıldı.