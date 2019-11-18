Çilek satıcısı genç kazada öldü

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Antalya-Alanya karayolu Aksu ilçesi çıkışında emniyet şeridindeki pikaptan çilek kasası indiren liseli Salih Geyikçi (16), bariyere çıkan kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, dün sabah saatlerinde Gebizli Kavşağı'na yakın noktada meydana geldi. 55 GN 023 plakalı kamyoneti emniyet şeridine park eden Ali Geyikçi, kardeşi Salih ile birlikte yol kenarında satışını yapmak üzere çilek kasalarını araçtan indirmeye başladı.Bu sırada Alanya yönüne giden 07 AFS 765 plakalı minibüs, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere çıkan kamyonetin altında kalan lise öğrencisi Salih Geyikçi, yaşamını yitirdi. Kazada Ali Geyikçi ise ayağından hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından adı açıklanmayan minibüs sürücüsü ölen gencin yakınlarının olay yerine akın etmesi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı. Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.Salih Geyikçi'nin cansız bedeninin otopsinin ardından Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi. Salih Geyikçi'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan olaylarda kaza yapan aracın camları kırıldı.