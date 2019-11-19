Çinli paraşütçü yaşama tutundu

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye ilçesinde yaklaşık 1 ay önce geçirdiği paraşüt kazası sonrası beton zemine çakılan Çinli turist Zhang Mo, yaşama tutundu. Kafatası tabanı parçalanmış olarak hastaneye getirilmesinin ardından yoğun müdahale ve tedavi sonucu derin koma halinden çıkan Çinli turist adeta yeniden doğdu. Beynin birçok yerinde kanamalar, yüz ve bacak bölgesinde kırıklar tespit edilen Çinli turistin sol taraf kafatası çıkartılarak yırtılmalar onarıldı.1 aylık süreç sonrası sağlığına kavuşan Zhang Mo, son kontrollerinin ardından ülkesine dönüş yaptı. Ayağa kalkacak seviyeye gelen Zhang Mo'nun iyileşmesi en çok eşi Li-nan ve annesi Xu-Ying'i sevindirdi. Anne Xu-Ying, oğluna ikinci bir yaşama şansı verdikleri için başta Op. Dr. Emrah Akartuna olmak üzere ameliyatı gerçekleştiren Esnaf Hastanesi hekimlerine, sağlık görevlilerine, turizm ekibine herkese minnettarlığını dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı. Eşi Li-nan ise "Geçirdiği kaza sonrası eşimin tekrar hayata dönmesi tam bir mucize" dedi.