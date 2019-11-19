Eski dostlar buluştu

ANTALYA'DA eski sınıf arkadaşlarının yıllar sonra bir araya geldiği iki buluşmada duygusal anlar yaşandı. İlk buluşma, Konyaaltı ilçesinde bir balık restoranında gerçekleşti. Antalya Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olan 40 öğrenci, 40 yıl sonra ilk kez buluştu. Tamamına yakınının emekli olduğu 40 arkadaş, yıllar sonra bir araya gelmenin vermiş olduğu hasretle uzun süre sohbet edip eski günleri andı. İşadamı Mustafa Yılmaz'ın organize ettiği buluşmada emekli muhtar İsmail Akkaya, yıllar sonra bir ilki gerçekleştirerek yeniden bir araya gelmenin çok mutlu ettiğini söyledi.

HEPSI SINIF ARKADAŞI

Aksu İlköğretmen Okulu'nun 1974 yılı mezunu öğretmenler de mezuniyetlerinin 45. yılında Kemer ilçesinde bir araya geldi. Kemer ilçesindeki buluşmaya, 120 mezundan 70'i katıldı. Büyük çoğunluğu emekli öğretmen olan, aralarında doktor, avukat, ilköğretim müfettişi gibi farklı mesleklerden olan mezunlar anılarını tazeledi. Antalya, Mersin, Isparta, Burdur, Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Almanya'dan gelerek buluşmaya katılan mezunlar, yoklama yaparak, yaşamını yiteren arkadaşlarını andı.