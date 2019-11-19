Golf hocasına nikah şahidi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, golf dersi aldığı Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Kara ile Serik Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın'ın kızı Fazilet Barçın'ın nikah şahitliği yaptı. Regnum Carya Otel'de düzenlenen düğün törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

ESPİRİLİ BIR DÜĞÜN OLDU

Bakan Çavuşoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, evliliğin her iki aileye uğur getirmesini temenni etti. Bakan Çavuşoğlu, "Evlilik cüzdanını kime vermemiz gerekiyor? Bekir Kara'yı yıllardır tanırım. Geçenlerde golf oynarken topların yarısını ormanda yarısını da suda kaybetti. Dolayısıyla evlilik cüzdanını da kaybedebilir kanaati oluştu. O zaman istendiği zaman bulunur diye cüzdanı Fazilet kızımıza, gelinimize vermek istiyorum. Allah mesut etsin" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, nikah cüzdanını Fazilet Kara'ya verdikten sonra bilezik hediye etti. Nikah töreninin ardından sanatçı Sümer Ezgü konser verdi. Ezgü'nün mikrofon uzatması üzerine Bakan Çavuşoğlu ve Vali Karaloğlu da bir türküye eşlik etti.