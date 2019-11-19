Göztepe aşkına!

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'e verilen milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Göztepe karşılaşması öncesinde TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Alanya'da oynanan karşılaşma Akdeniz temsilcisinin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. VARSA YOKSA CİSSEAlanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi turuncu- yeşilli ekip sahaya11'i ile çıktı. Maçta, Aytemiz Alanyaspor'un gollerini Bammou ve Cisse atarken, Adana Demir'in golünü de Barış kaydetti. Turuncuyeşilli ekibin Göztepe maçı öncesinde formda olması teknik heyeti sevindirdi. MUSA'YA ÖZEL KUTLAMAÖte yandan Aytemiz Alanyaspor'daiçin doğum günü kutlaması yapıldı. Cengiz Aydoğan tesislerindeki kutlamada pasta kesilen 27 yaşını dolduran Musa'ya ilk dilimi teknik direktör Erol Bulut ikram ederken, takım arkadaşları da yeni yaşını kutladı.