İstiridye mantarı umut kapısı oldu

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi'nde yüz metrekarelik bir alanda istiridye mantarı yetiştiren Sefa Kocakahya, Genç Çiftçi Projesi'nden aldığı destekle önemli bir üretim potansiyeli yakaladı. 2 yıldır bu işi yapan Kocakahya, istiridye mantarının bölgede tanıtılması için de gayret harcıyor.

BÖLGEYE ÖRNEK OLACAK

Sefa Kocakahya'nın üretim yaptığı tesisi ziyaret eden Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, istiridye mantarı üretimi yapılan alanda incelemelerde bulundu. Gökçekuyu'ya Tarım İlçe Müdürü Engin Maraşlı ve Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş de eşlik etti. Kaymakam Gökçekuyu, devlet desteği ile işini büyüten genç çiftçinin tüm bölgeye örnek olması gerektiğini açıkladı.