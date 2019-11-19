Nereden baksan facia

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçeleri ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen 3 trafik kazasında 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Alanya ilçesinde meydana gelen ve Nazik Daban'ın (66) hayatını kaybettiği kaza, hem motosiklet kaskındaki hem de işyerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Korkunç kaza, Kadıpaşa Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen Burak H.D.'nin kullandığı 07 HRC 84 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazik Daban'a çarptı. Motosikletin kontrolünü kaybeden Burak H.D. ise metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kazanın şiddetiyle Daban, önce refüjde bulunan direğe çarptı ardından karşı şeride fırladı. Seyir halinde olan araçlar ise manevra yaparak asfalt zemine düşen Daban'ı ezmekten son anda kurtuldu. Ancak Daban çarpmanın etkisiyle hayatını kaybetti.

YOLU KAPATTILAR

Manavgat ilçesinde ise ticari aracın yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Süha Durukan'ın kullandığı 34 CCU 255 plakalı ticari araç, caddenin karşısındaki markete gitmekte olan Emir Ateş'e (8) çarptı. Kazada araç sürücüsü ambulansı beklemeksizin yaralıyı aracına alarak Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kazanın ardından caddede toplanan mahalle sakinleri, araç sürücülerinin caddeyi yarış pisti gibi kullandıklarını belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

3'Ü ÇOCUK 5 YARALI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise yolcu minibüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali Rıza Cunda (53) yönetimindeki 48 BB 3145 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, Ramazan Bozkurt'un (40) kullandığı 48 ABS 804 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobildeki Eymen Mecid Bozkurt (5), Eslima Nesrin Yücel (9), Ecrin Bozkurt (12) ve Mustafa Aras (23) yaralandı. Ramazan Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.